Происшествия 22 февраля 2026 09:49

На пожаре в Тукаевском районе спасли 26-летнего мужчину

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В деревне Малая Шильна Тукаевского района произошел пожар в одноэтажном бревенчатом здании кордона с мансардой. Горела мебель и часть потолочного перекрытия, площадь возгорания составила 6 кв. м. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные, прибывшие на место, вывели из задымленного помещения 26‑летнего мужчину, используя маску спасаемого. Пострадавшего с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

#тукаевский район РТ
