На пожаре в Тукаевском районе РТ пострадал хозяин частного дома

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В деревне Азьмушкино Тукаевского района РТ на улице Клубничной загорелись сауна и гараж. Они находились в одноэтажном кирпичном пристрое к дому. По данным ГУ МЧС России по РТ, огонь также повредил часть кровли двухэтажного дома.

49‑летний хозяин дома пытался потушить пожар сам. Он получил ожоги тела и дыхательных путей 1–2 степени. Пострадавшего доставили в БСМП.

По предварительным данным, пожар произошел из‑за нарушений при устройстве и эксплуатации печи. Предположительно, огонь вспыхнул из‑за неправильных отступов от дымовой трубы до деревянных конструкций.