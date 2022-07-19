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Происшествия
19 июля 2022  16:14
Полина Шевчук

На пожаре в татарстанском селе погиб мужчина

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На пожаре в татарстанском селе погиб мужчина
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в селе Каракашлы Ютазинского района республики поступило сегодня в 14.02 на номер вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие по вызову сотрудники ДПК «Урал» выяснили, что горит кровля небольшого одноэтажного бревенчатого дома. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения пожара было найдено тело 46-летнего мужчины.

В 14.50 возгорание было ликвидировано на площади 32 кв. метра. Причины происшествия устанавливаются.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ


 

#погиб в огне #сгорел мужчина #МЧС РТ
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