Происшествия 26 февраля 2026 14:03

На пожаре в Татарстане спасли кота, который не мог выбраться из горящего сарая

Из горящего сарая в Тюлячинском районе РТ пожарные вынесли кота, который не мог выбраться сам.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожарные тушили горевший сарай. Они пытались не дать огню перекинуться на соседние постройки. В какой-то момент сквозь гул пламени раздалось жалобное мяуканье. Командир отделения, ориентируясь на звук, вошел в задымленное помещение, нашел животное и вынес его на улицу. Кот отделался испугом. Пожар потушили.

«Пожар легче предотвратить, чем потушить. Соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за исправностью электропроводки и печного отопления. Берегите себя, свои семьи и своих домашних питомцев», – отмечают в ГУ МЧС России по РТ.

