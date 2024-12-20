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На пожаре в следственном изоляторе Якутска погибли пять человек
На пожаре в следственном изоляторе Якутска погибли пять человек, семеро пострадали.
Как сообщают РИА Новости, возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек отравились дымом. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.
Личности погибших устанавливаются.
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