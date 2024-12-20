На пожаре в следственном изоляторе Якутска погибли пять человек, семеро пострадали.

Как сообщают РИА Новости, возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек отравились дымом. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь.

Личности погибших устанавливаются.