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Происшествия 25 апреля 2024 11:35

На пожаре в садовом товариществе «Дружба» в Татарстане погиб мужчина

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Накануне вечером в СНТ «Дружба» в Тукаевском районе Татарстана случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огонь охватил одноэтажный садовый домик. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров.

Под завалами огнеборцы обнаружили тело 46-летнего мужчины.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность во время курения.

#пожар в татарстане
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