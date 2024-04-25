На пожаре в садовом товариществе «Дружба» в Татарстане погиб мужчина

Накануне вечером в СНТ «Дружба» в Тукаевском районе Татарстана случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огонь охватил одноэтажный садовый домик. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров.

Под завалами огнеборцы обнаружили тело 46-летнего мужчины.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность во время курения.