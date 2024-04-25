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На пожаре в садовом товариществе «Дружба» в Татарстане погиб мужчина
Накануне вечером в СНТ «Дружба» в Тукаевском районе Татарстана случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Огонь охватил одноэтажный садовый домик. Общая площадь горения составила 30 квадратных метров.
Под завалами огнеборцы обнаружили тело 46-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность во время курения.
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