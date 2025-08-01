На пожаре в пятиэтажке в Зеленодольске пострадала 90-летняя бабушка
На пожаре в пятиэтажном доме в Зеленодольске пожарные спасли 90-летнюю женщину. По данным ГУ МЧС России по РТ, в подъезде многоэтажки загорелись кабели в электрощитовых шкафах. Едкий дым стал распространяться по подъезду. Площадь пожара составила 3 кв. метра.
Прибывшие пожарные спасли с пятого этажа 90-летнюю женщину. С диагнозом «отравление продуктами горения легкой степени тяжести» ее доставили в Зеленодольскую ЦРБ.
Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.