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Происшествия 23 марта 2024 10:28

На пожаре в пятиэтажке в Альметьевске пострадал мужчина

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Сегодня утром на пожаре в Альметьевске пострадал мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Ризы Фахретдина.

Пожарные спасли из квартиры 52-летнего мужчину. Медики госпитализировали его с признаками отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь оперативно потушили.

#пожар в альметьевске
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