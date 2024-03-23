На пожаре в пятиэтажке в Альметьевске пострадал мужчина

Сегодня утром на пожаре в Альметьевске пострадал мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Ризы Фахретдина.

Пожарные спасли из квартиры 52-летнего мужчину. Медики госпитализировали его с признаками отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь оперативно потушили.