На пожаре в поселке под Зеленодольском в однокомнатной квартире погиб мужчина

В Зеленодольском районе случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В однокомнатной квартире дома по Гайсина в поселке Осиново прибывшие по вызову огнеборцы обнаружили 67-летнего мужчину.

Пожарные вынесли мужчину в бессознательном состоянии и передали медикам, которые после реанимационных мероприятий констатировали смерть.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По одной из версий, погибший курил, лежа на диване, и уснул с непотушенной сигаретой.