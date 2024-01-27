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Происшествия 27 января 2024 13:37

На пожаре в поселке под Зеленодольском в однокомнатной квартире погиб мужчина

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В Зеленодольском районе случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В однокомнатной квартире дома по Гайсина в поселке Осиново прибывшие по вызову огнеборцы обнаружили 67-летнего мужчину.

Пожарные вынесли мужчину в бессознательном состоянии и передали медикам, которые после реанимационных мероприятий констатировали смерть.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По одной из версий, погибший курил, лежа на диване, и уснул с непотушенной сигаретой.

#смертельный пожар
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