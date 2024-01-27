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На пожаре в поселке под Зеленодольском в однокомнатной квартире погиб мужчина
В Зеленодольском районе случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В однокомнатной квартире дома по Гайсина в поселке Осиново прибывшие по вызову огнеборцы обнаружили 67-летнего мужчину.
Пожарные вынесли мужчину в бессознательном состоянии и передали медикам, которые после реанимационных мероприятий констатировали смерть.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По одной из версий, погибший курил, лежа на диване, и уснул с непотушенной сигаретой.
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