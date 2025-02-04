На пожаре в поселке под Казанью погиб мужчина, троих человек удалось спасти

В поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана произошёл пожар в двухэтажном доме.

По прибытии пожарных горели две квартиры, а также кровля здания.

Пожарные с помощью дыхательных масок спасли трёх человек, ещё четыре жильца вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Всего в доме проживали восемь человек.

Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.