news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 1 августа 2024 17:57

На пожаре в подвале казанской пятиэтажки на Аделя Кутуя погиб мужчина

Скопировать ссылку

В доме №3 по улице Аделя Кутуя в Казани произошел пожар. Очаг находился в подвале, сильное задымление распространилось по подъезду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли семерых жителей, в том числе одного ребенка. С помощью маски спасаемого людей вывели на свежий воздух.

После того, как пожар в подвале был потушен, огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины. Что стало причиной трагедии – предстоит выяснить сотрудникам госпожнадзора.

#на пожаре погиб мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400