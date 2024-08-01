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На пожаре в подвале казанской пятиэтажки на Аделя Кутуя погиб мужчина
В доме №3 по улице Аделя Кутуя в Казани произошел пожар. Очаг находился в подвале, сильное задымление распространилось по подъезду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
На место оперативно прибыли пожарные, которые спасли семерых жителей, в том числе одного ребенка. С помощью маски спасаемого людей вывели на свежий воздух.
После того, как пожар в подвале был потушен, огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины. Что стало причиной трагедии – предстоит выяснить сотрудникам госпожнадзора.
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