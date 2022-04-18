На пожаре в одном из жилых домов Альметьевска обнаружили тело погибшего человека

В начале одиннадцатого часа ночи на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Больничной в Альметьевске случился пожар.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на месте работают подразделения Альметьевского гарнизона. Жителей дома эвакуируют по пожарной автолестнице и через подъезд.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горели мебель и вещи. На месте обнаружено тело погибшего мужчины. Все подробности уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные спасли шестерых жителей дома, еще двенадцать человек вышли самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.