На пожаре в одной из казанских многоэтажек пострадал молодой парень

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани на пожаре в одном из домов на улице Четаева молодой парень отравился продуктами горения.

Пожар произошел на двух балконах, расположенных на десятом этаже многоквартирного жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратов.

Позднее к медикам самостоятельно обратился 21-летний житель квартиры, на балконе которой начался пожар. С диагнозом «отравление продуктами горения средней степени тяжести» его госпитализировали.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На балконе нашли электропровода с признаками аварийного режима работы электросети.