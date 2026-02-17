На пожаре в нижнекамской многоэтажке погибли два человека

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на проспекте Химиков в Нижнекамске произошел пожар в одном из многоквартирных домов. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух взрослых человек. Их личности в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился в спальне квартиры.

Фото: Прокуратура РТ

Для выяснения всех обстоятельств на место выехал городской прокурор Ильнур Гаянов. Проводится проверка.