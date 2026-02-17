news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 февраля 2026 18:11

На пожаре в нижнекамской многоэтажке погибли два человека

Читайте нас в
Телеграм
На пожаре в нижнекамской многоэтажке погибли два человека
Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на проспекте Химиков в Нижнекамске произошел пожар в одном из многоквартирных домов. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух взрослых человек. Их личности в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился в спальне квартиры.

Фото: Прокуратура РТ

Для выяснения всех обстоятельств на место выехал городской прокурор Ильнур Гаянов. Проводится проверка.

Фото: Прокуратура РТ

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026