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Происшествия 29 марта 2025 09:01

На пожаре в нижнекамской многоэтажке погибла женщина

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На пожаре в нижнекамской многоэтажке погибла женщина
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Нижнекамске в одном из домов на улице Вокзальной произошел пожар в однокомнатной квартире.

По прибытии пожарных горела мебель и вещи на кухне.

Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по РТ, пожарные обнаружили в квартире женщину без сознания, вынесли и передали ее бригаде скорой помощи.

К сожалению, спасти 54-летнюю женщину не удалось, и медики констатировали ее смерть.

Дознаватели рассматривают две основные версии пожара – неосторожность при курении и электротехническую причину.

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