На пожаре в нижнекамской многоэтажке погибла женщина
В Нижнекамске в одном из домов на улице Вокзальной произошел пожар в однокомнатной квартире.
По прибытии пожарных горела мебель и вещи на кухне.
Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по РТ, пожарные обнаружили в квартире женщину без сознания, вынесли и передали ее бригаде скорой помощи.
К сожалению, спасти 54-летнюю женщину не удалось, и медики констатировали ее смерть.
Дознаватели рассматривают две основные версии пожара – неосторожность при курении и электротехническую причину.