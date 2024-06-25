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На пожаре в НИИ во Фрязино погибли шесть человек
В результате пожара в административном здании в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, два человека погибли, выпрыгнув из окна в попытке спастись от огня. Тела еще четырех человек были обнаружены на месте пожара.
Напомним, пожар вспыхнул в административном здании на территории бывшего НИИ «Платан» днем в понедельник, 24 июня. Четыре этажа, с пятого по восьмой, полностью выгорели. Продолжается обрушение конструкций здания.
Общая площадь пожара, по последним данным, составила 5000 квадратных метров. В тушении пожара участвовали более 130 человек и 50 единиц специальной техники.
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