На пожаре в НИИ во Фрязино погибли шесть человек

В результате пожара в административном здании в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, два человека погибли, выпрыгнув из окна в попытке спастись от огня. Тела еще четырех человек были обнаружены на месте пожара.

Напомним, пожар вспыхнул в административном здании на территории бывшего НИИ «Платан» днем в понедельник, 24 июня. Четыре этажа, с пятого по восьмой, полностью выгорели. Продолжается обрушение конструкций здания.

Общая площадь пожара, по последним данным, составила 5000 квадратных метров. В тушении пожара участвовали более 130 человек и 50 единиц специальной техники.