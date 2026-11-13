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Происшествия 13 ноября 2026 13:51

На пожаре в многоквартирном доме в Зеленодольске спасли пятерых человек

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На пожаре в многоквартирном доме в Зеленодольске спасли пятерых человек

Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Карла Маркса в Зеленодольске. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. В подвале горели вещи и мусор, едкий дым распространился по подъездам.

Прибывшие на место пожарные спасли пятерых человек с помощью масок спасаемых. Еще трое жильцов эвакуировались самостоятельно.

Возгорание в подвале полностью ликвидировано на ориентировочной площади 50 кв. м. Был задействован дымосос для удаления дыма из подвала. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается, сообщили агентству в ведомстве.

#пожар в зеленодольске #пожар в многоэтажке #гу мчс рф по рт
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