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На пожаре в многоэтажке в ЮАР погибли 47 человек
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В многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в результате пожара погибли 47 человек, еще десятки человек пострадали.
Информацию о погибших агентству подтверждают власти города.
На данный момент возгарание было локализовано. Специалисты устанавливают, что могло стать причиной пожара.
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