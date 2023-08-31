На пожаре в многоэтажке в ЮАР погибли 47 человек

В многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 47 человек, еще десятки человек пострадали.

Информацию о погибших агентству подтверждают власти города.

На данный момент возгарание было локализовано. Специалисты устанавливают, что могло стать причиной пожара.