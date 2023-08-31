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Происшествия 31 августа 2023 08:55

На пожаре в многоэтажке в ЮАР погибли 47 человек

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В многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 47 человек, еще десятки человек пострадали.

Информацию о погибших агентству подтверждают власти города.

На данный момент возгарание было локализовано. Специалисты устанавливают, что могло стать причиной пожара.

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