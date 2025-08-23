На пожаре в многоэтажке в Бугульме погибли мужчина и женщина

Сегодня в районе шести часов вечера в многоэтажке на улице Дзержинского в Бугульме произошел пожар. В результате погибли 64-летние мужчина и женщина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Смерть жильцов квартиры наступила в результате отравления угарным газом.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал старший помощник Бугульминского городского прокурора Салават Гарипов.

Ход процессуальной проверки, проводимой органами предварительного расследования - на контроле городской прокуратуры.