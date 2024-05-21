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Происшествия 21 мая 2024 16:00

На пожаре в многоэтажке Набережных Челнов спасли бабушку

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Пожар произошел сегодня утром в многоквартирном доме в поселке ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что на балконе квартиры на четвертом этаже загорелись вещи, огонь перекинулся на зальную комнату.

Из задымленного помещения пожарные эвакуировали 86-летнюю женщину. Надев на нее специальную маску, огнеборцы вывели пострадавшую женщину на улицу.

Медики скорой помощи отвезли пенсионерку в больницу для госпитализации. Причина пожара устанавливается.

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