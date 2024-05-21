Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На пожаре в многоэтажке Набережных Челнов спасли бабушку
Пожар произошел сегодня утром в многоквартирном доме в поселке ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что на балконе квартиры на четвертом этаже загорелись вещи, огонь перекинулся на зальную комнату.
Из задымленного помещения пожарные эвакуировали 86-летнюю женщину. Надев на нее специальную маску, огнеборцы вывели пострадавшую женщину на улицу.
Медики скорой помощи отвезли пенсионерку в больницу для госпитализации. Причина пожара устанавливается.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников