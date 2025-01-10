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Происшествия 10 января 2025 17:56

На пожаре в Лаишевском районе Татарстана погиб мужчина

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На пожаре в Лаишевском районе Татарстана погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лаишевском районе Татарстана в деревне Орел произошел пожар в частном доме.

Пожарные потушили пожар в двухэтажном бревенчатом доме. Во время разбора сгоревших конструкций они нашли тело 34-летнего мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на улице Орловская.

Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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