Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На пожаре в Лаишевском районе Татарстана погиб мужчина
В Лаишевском районе Татарстана в деревне Орел произошел пожар в частном доме.
Пожарные потушили пожар в двухэтажном бревенчатом доме. Во время разбора сгоревших конструкций они нашли тело 34-летнего мужчины.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло на улице Орловская.
Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников