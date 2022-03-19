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Ру Тат
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Происшествия
19 марта 2022  21:13

На пожаре в квартире одного из жилых домов Нижнекамска обнаружили тело погибшего человека

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В начале девятого часа вечера на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в многоэтажном доме на проспекте Шинников в Нижнекамске горит квартира.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился в квартире на третьем этаже. Через десять минут горение было локализовано.

Из горевшей квариры пожарные спасли двоих человек – их вывели по автолестнице, еще на одного надели дыхательную маску и вывели через подъезд.

В горевшей квартире обнаружили тело погибшего человека. Его личность и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

 

 

#погиб на пожаре #пожар в многоэтажке
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