На пожаре в казанском поселке Мирный погиб хозяин дома и пострадала женщина
Накануне вечером в казанском поселке Мирный загорелся одноэтажный кирпичный дом на улице Новосельская.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, до прибытия пожарных самостоятельно из горящего дома вышла 74-летняя женщина. Медики скорой помощи поставили ей предварительный диагноз — отравление продуктами горения средней степени тяжести.
Во время тушения пожара в доме нашли тело 77-летнего мужчины.
Возгорание потушили на 100 квадратах. Причина пожара устанавливается.