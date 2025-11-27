news_header_top
Происшествия 27 ноября 2025 07:57

На пожаре в казанском поселке Мирный погиб хозяин дома и пострадала женщина

Накануне вечером в казанском поселке Мирный загорелся одноэтажный кирпичный дом на улице Новосельская.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, до прибытия пожарных самостоятельно из ‎горящего дома вышла 74-летняя женщина. Медики скорой помощи поставили ей предварительный диагноз — отравление продуктами ‎горения средней степени тяжести.

‎Во время тушения пожара в доме нашли тело 77-летнего мужчины. ‎

Возгорание потушили на 100 квадратах. Причина пожара устанавливается. ‎

