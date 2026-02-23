news_header_top
Происшествия 23 февраля 2026 21:27

На пожаре в казанской пятиэтажке на Мавлютова погиб мужчина

На улице Мавлютова в Казани произошел пожар в двухкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажки. Горела мебель и личные вещи. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные, прибывшие на место, спасли из квартиры двух человек. В помещении также было обнаружено тело погибшего мужчины. Личности пострадавших и погибшего устанавливаются. Огонь удалось ликвидировать на площади 6 «квадратов».

С диагнозом «отравление продуктами горения» в больницу доставлены три человека: 73‑летняя женщина из соседней квартиры, а также спасенные мужчина и женщина.

Причины возгорания выясняют дознаватели Госпожнадзора.

