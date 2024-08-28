На пожаре в казанской пятиэтажке на Чуйкова пострадали двое мужчин

Сегодня в социальных сетях появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Маршала Чуйкова. На кадрах был виден огонь в окне квартиры на пятом этаже.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание случилось днем в доме №42. В трехкомнатной квартире загорелись вещи, площадь горения составила десять квадратных метров.

Пожар потушили быстро. Один человек эвакуировался из квартиры сам, с ожогами 1-й и 2-й степеней его госпитализировали в РКБ. Второго мужчину вывели пожарные при помощи маски, его обследуют медики.

На месте специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.