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На пожаре в казанской многоэтажке на Минской пострадал мужчина
Сегодня в доме №42 по улице Минской в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, в квартире на четвертом этаже загорелся диван. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Из горящей квартиры спасли мужчину примерно 50-55 лет. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.
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