На пожаре в казанской многоэтажке на Минской пострадал мужчина

Сегодня в доме №42 по улице Минской в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, в квартире на четвертом этаже загорелся диван. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Из горящей квартиры спасли мужчину примерно 50-55 лет. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.