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Происшествия 17 декабря 2023 21:34

На пожаре в казанской многоэтажке пострадал мужчина

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Пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Сафиуллина произошел сегодня вечером. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Казанцы отметили, что со второго этажа многоэтажки валит густой дым.

В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ нам сообщили, что в квартире на втором этаже дома №24 по улице Сафиуллина произошло возгорание. В результате пожара пострадал мужчина.

Утанавливаются все подробности произошедшего.

#пожар
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