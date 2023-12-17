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На пожаре в казанской многоэтажке пострадал мужчина
Пожар в одной из квартир многоэтажного дома по улице Сафиуллина произошел сегодня вечером. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.
Казанцы отметили, что со второго этажа многоэтажки валит густой дым.
В свою очередь в ГУ МЧС России по РТ нам сообщили, что в квартире на втором этаже дома №24 по улице Сафиуллина произошло возгорание. В результате пожара пострадал мужчина.
Утанавливаются все подробности произошедшего.
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