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На пожаре в казанской девятиэтажке погибла женщина
В казанской девятиэтажке случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня утром возгорание произошло в доме №8 на улице Адоратского. В двухкомнатной квартире на шестом этаже на площади 12 квадратных метров загорелась мебель, в подъезде случилось сильное задымление.
В процессе тушения огнеборцы обнаружили в квартире тело женщины. С восьмого этажа при помощи масок пожарные вывели трех человек, которых дым отрезал от путей эвакуации.
Причина пожара устанавливается.
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