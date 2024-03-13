На пожаре в казанской девятиэтажке погибла женщина

В казанской девятиэтажке случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром возгорание произошло в доме №8 на улице Адоратского. В двухкомнатной квартире на шестом этаже на площади 12 квадратных метров загорелась мебель, в подъезде случилось сильное задымление.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В процессе тушения огнеборцы обнаружили в квартире тело женщины. С восьмого этажа при помощи масок пожарные вывели трех человек, которых дым отрезал от путей эвакуации.

Причина пожара устанавливается.