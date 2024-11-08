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Происшествия 8 ноября 2024 20:27

На пожаре в Казани женщина отравилась продуктами горения

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На пожаре в Казани женщина отравилась продуктами горения
Фото: ГУ МЧС России по РТ

На пожаре в Советском районе Казани женщина отравилась продуктами горения.

Пожар вспыхнул на седьмом этаже многоквартирного дома на улице Солидарности.

Пожарные потушили горевшие вещи и спасли 50-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения она госпитализирована в седьмую городскую больницу

Причина пожара устанавливается.

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