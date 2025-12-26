На пожаре в Казани погибла пожилая женщина, ее сын с ожогами в больнице

В Казани в квартире на первом этаже дома на улице Зур Урам произошел пожар.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

‎Прибывшие пожарные со второго этажа по лестничному маршу при помощи дыхательных масок спасли 3 человек, в том числе ребенка. К счастью, они не пострадали.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, во время тушения огня пожарные нашли в квартире тело 77-летней женщины. Ее 39-летний сын с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и ‎эксплуатации электрооборудования. Рядом со сгоревшим диваном пожарные нашли фрагмент электрического обогревателя, который также полностью выгорел.