news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 декабря 2025 09:56

На пожаре в Казани погибла пожилая женщина, ее сын с ожогами в больнице

Читайте нас в
Телеграм

В Казани в квартире на первом этаже дома на улице Зур Урам произошел пожар.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

‎Прибывшие пожарные со второго этажа по лестничному маршу при помощи дыхательных масок спасли 3 человек, в том числе ребенка. К счастью, они не пострадали.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, во время тушения огня пожарные нашли в квартире тело 77-летней женщины. Ее 39-летний сын с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и ‎эксплуатации электрооборудования. Рядом со сгоревшим диваном пожарные нашли фрагмент электрического обогревателя, который также полностью выгорел.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025