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На пожаре в доме под Мензелинском пострадали две бабушки
На пожаре в Мензелинском районе пострадали две пожилые женщины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился сегодня днем в селе Тулубаево – на Социалистической улице загорелся домик, пристрой и баня.
Ожоги рук получили две женщины в возрасте 87 и 86 лет. Их доставили в БСМП в Набережные Челны.
Площадь горения составила 56 квадратных метров, это предварительная цифра. Огонь оперативно потушили пожарные. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего загорелся дом.
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