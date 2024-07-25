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Происшествия 25 июля 2024 18:33

На пожаре в доме под Мензелинском пострадали две бабушки

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На пожаре в Мензелинском районе пострадали две пожилые женщины. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился сегодня днем в селе Тулубаево – на Социалистической улице загорелся домик, пристрой и баня.

Ожоги рук получили две женщины в возрасте 87 и 86 лет. Их доставили в БСМП в Набережные Челны.

Площадь горения составила 56 квадратных метров, это предварительная цифра. Огонь оперативно потушили пожарные. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего загорелся дом.

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