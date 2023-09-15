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Руc Тат
Происшествия 15 сентября 2023 13:16

На пожаре в дачном домике в Высокогорском районе пострадал мужчина

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Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в СНТ «Бирюли» загорелся садовый дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны установили , что возгорание произошло в одноэтажном садовом доме с мансардой на площади 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

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