На пожаре в дачном домике в Высокогорском районе пострадал мужчина

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в СНТ «Бирюли» загорелся садовый дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны установили , что возгорание произошло в одноэтажном садовом доме с мансардой на площади 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.