Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На пожаре в дачном домике в Высокогорском районе пострадал мужчина
Скопировать ссылку
Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в СНТ «Бирюли» загорелся садовый дом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, сотрудники пожарной охраны установили , что возгорание произошло в одноэтажном садовом доме с мансардой на площади 30 квадратных метров.
В результате пожара пострадал мужчина.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2