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На пожаре в челнинской пятиэтажке погибла 66-летняя женщина
В Челнах на пожаре в пятиэтажном доме погибла пенсионерка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился в квартире на пятом этаже дома на улице Мусы Джалиля. Еще до того, как прибыли пожарные, из квартиры спаслась 35-летняя женщина с двумя детьми 6 и 8 лет.
Врачи ее осмотрели и предварительно диагностировали отравление продуктами горения, после чего доставили в больницу.
В горящей квартире огнеборцы обнаружили женщину, она была без сознания. Ее вынесли и передали медикам, но спасти 66-летнюю пенсионерку не удалось.
Причины пожара устанавливаются.
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