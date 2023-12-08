На пожаре в челнинской пятиэтажке погибла 66-летняя женщина

В Челнах на пожаре в пятиэтажном доме погибла пенсионерка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в квартире на пятом этаже дома на улице Мусы Джалиля. Еще до того, как прибыли пожарные, из квартиры спаслась 35-летняя женщина с двумя детьми 6 и 8 лет.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Врачи ее осмотрели и предварительно диагностировали отравление продуктами горения, после чего доставили в больницу.

В горящей квартире огнеборцы обнаружили женщину, она была без сознания. Ее вынесли и передали медикам, но спасти 66-летнюю пенсионерку не удалось.

Причины пожара устанавливаются.