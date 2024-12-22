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На пожаре в челнинской многоэтажке погиб пожилой мужчина
В одной из квартир дома №59 по улице Раскольникова в Набережных Челнах произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что в квартире загорелся диван. Однако благодаря прорыву трубы системы отопления огонь самостоятельно погас до приезда пожарных.
Пожарные эвакуировали из квартиры 86-летнего мужчину, который находился без сознания, и передали его врачам. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пенсионер скончался.
Предполагаемой причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.
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