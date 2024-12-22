На пожаре в челнинской многоэтажке погиб пожилой мужчина

В одной из квартир дома №59 по улице Раскольникова в Набережных Челнах произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что в квартире загорелся диван. Однако благодаря прорыву трубы системы отопления огонь самостоятельно погас до приезда пожарных.

Пожарные эвакуировали из квартиры 86-летнего мужчину, который находился без сознания, и передали его врачам. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пенсионер скончался.

Предполагаемой причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.