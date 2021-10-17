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Ру Тат
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17 октября 2021  17:36
Павел Климчак

На пожаре в челнинской многоэтажке погиб один из жильцов

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Сегодня в районе пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в жилом доме на улице Джалиля в посёлке ГЭС.

Загорелся диван в одной из квартир. Через несколько минут прибывшие пожарные потушили огонь. Во время тушения возгорания они обнаружили тело погибшего 73-летнего мужчины.

До прибытия пожарных самостоятельно из дома эвакуировались 12 человек, как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #Набережные Челны #погибшие на пожаре
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