На пожаре в челнинской многоэтажке погиб мужчина, два человека спасены

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах в одном из домов на Проспекте Московский в квартире на 2 этаже многоэтажки произошёл пожар.

Прибывшие пожарные с помощью дыхательных масок спасли двух жильцов, ещё 15 эвакуировались самостоятельно.

Во время тушения пожара в квартире, где горели вещи и мебель на 16 квадратах, обнаружили тело 44-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.