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Происшествия 13 марта 2025 17:27

На пожаре в челнинской многоэтажке погиб мужчина, два человека спасены

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На пожаре в челнинской многоэтажке погиб мужчина, два человека спасены
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах в одном из домов на Проспекте Московский в квартире на 2 этаже многоэтажки произошёл пожар.

Прибывшие пожарные с помощью дыхательных масок спасли двух жильцов, ещё 15 эвакуировались самостоятельно.

Во время тушения пожара в квартире, где горели вещи и мебель на 16 квадратах, обнаружили тело 44-летнего мужчины.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

#пожар #ГУ МЧС по РТ
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