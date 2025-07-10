На пожаре в челнинской многоэтажке погиб мужчина
Сегодня в Набережных Челнах произошел пожар в одном из домов на улице Шамиля Усманова.
Прибывшие пожарные установили, что горел диван и мусор в зале двухкомнатной квартиры на третьем этаже многоквартирного дома.
Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, квартира была захламлена мусором и видимость была минимальная.
Пожарные потушили возгорание и нашли в спальне тело погибшего мужчины, личность устанавливается.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.