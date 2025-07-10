news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 10 июля 2025 12:37

На пожаре в челнинской многоэтажке погиб мужчина

Читайте нас в
Телеграм
На пожаре в челнинской многоэтажке погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Набережных Челнах произошел пожар в одном из домов на улице Шамиля Усманова.

Прибывшие пожарные установили, что горел диван и мусор в зале двухкомнатной квартиры на третьем этаже многоквартирного дома.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, квартира была захламлена мусором и видимость была минимальная.

Пожарные потушили возгорание и нашли в спальне тело погибшего мужчины, личность устанавливается.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

9 июля 2025
Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

9 июля 2025