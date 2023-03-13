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На пожаре в Челнах спасли мужчину, потерявшего сознание из-за отравления дымом
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В Набережных Челнах на пожаре огнеборцы спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире дома №89 на проспекте Сююмбике. Площадь горения составила шесть квадратных метров.
Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили на лестничной клетке рядом со входной дверью мужчину, находившегося без сознания. Его вынесли из подъезда и передали врачам. Госпитализировали пострадавшего с подозрением на отравление продуктами горения.
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