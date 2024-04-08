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На пожаре в частном доме в Зеленодольском районе погиб мужчина
Накануне в районе десяти часов вечера в поселке Урняк Зеленодольского района РТ произошел пожар в частном доме. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в доме горит диван. Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили мужчину.
Пострадавшего вынесли из горящего дома и передали медикам. К сожалению, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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