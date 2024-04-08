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Происшествия 8 апреля 2024 09:16

На пожаре в частном доме в Зеленодольском районе погиб мужчина

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Накануне в районе десяти часов вечера в поселке Урняк Зеленодольского района РТ произошел пожар в частном доме. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что в доме горит диван. Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили мужчину.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пострадавшего вынесли из горящего дома и передали медикам. К сожалению, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, не приходя в сознание.

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#неосторожность при курении #на пожаре погиб мужчина
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