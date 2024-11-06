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На пожаре в частном доме в одном из сел Татарстана погиб мужчина
В селе Варзи-Пельга Агрызского района загорелись бревенчатый дом, баня, дощатый сарай и неэксплуатируемый магазин. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело мужчины.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, надворные постройки и магазин горели по всей площади. Развитию пожара способствовал сильный ветер и плотная деревянная застройка, была угроза распространения пожара на соседние дома. Площадь пожара составила 96 квадратных метров.
Причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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