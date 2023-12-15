На пожаре в частном доме в Нурлате сгорел мужчина

В Нурлате на Полевой улице случился крупный пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 107 квадратных метров. Огонь уничтожил одноэтажный дом, а также гараж и сарай.

В процессе разбора сгоревших конструкций после тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – 68-летнего мужчины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.