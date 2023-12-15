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На пожаре в частном доме в Нурлате сгорел мужчина
В Нурлате на Полевой улице случился крупный пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Площадь пожара составила 107 квадратных метров. Огонь уничтожил одноэтажный дом, а также гараж и сарай.
В процессе разбора сгоревших конструкций после тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина дома – 68-летнего мужчины.
Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
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