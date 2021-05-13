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Ру Тат
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13 мая 2021  23:02
Павел Климчак

На пожаре в частном доме в Лениногорске погиб мужчина

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В Лениногорске, на улице Буденного загорелся частный дом, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Очевидцы сообщили о пожаре в девять часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горела крыша дома общей площадью 80 кв.м.

Во время тушения огня в доме обнаружили тело 60-летнего мужчины. В скором времени пожар удалось потушить полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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