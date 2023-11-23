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Руc Тат
Происшествия 23 ноября 2023 21:34

На пожаре в частном доме в Лаишевском районе РТ погиб инвалид-колясочник

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Сообщение о пожаре в частном доме в селе Караишево поступило сегодня в 17.27. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что происходило открытое горение по всей площади одноэтажного бревенчатого частного жилого дома.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Позднее специалистам удалось справиться с огнем. Во время тушения пожарные обнаружили тело 60-летнего хозяина дома. Как выяснилось, мужчина был инвалидом, проживал один.

Что именно стало причиной пожара – еще предстоит выяснить.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#погиб мужчина #пожар
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