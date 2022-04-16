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Ру Тат
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Происшествия
16 апреля 2022  12:03
Полина Шевчук

На пожаре в частном доме в Казани погиб хозяин

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На пожаре в частном доме в Казани погиб хозяин

Сообщение о пожаре в поселке Отары на улице Озёрная поступило сегодня утром на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли сотрудники ПСЧ №16. К этому моменту было установлено, что горят вещи в зале небольшого одноэтажного частного дома.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения пожара было обнаружено тело 53-летнего мужчины – предположительно, хозяина дома. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


Площадь пожара составила 16 кв. метров. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар #МЧС РТ #погиб в огне
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