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Ру Тат
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Происшествия
24 января 2023  16:49
Алексей Новиков

На пожаре в частном доме в Казани погиб лежачий пожилой мужчина

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В Казани на пожаре в частном доме погиб лежачий пожилой мужчина. 

Сообщение о том, что в одноэтажном деревянном доме №20 на улице Холмовая случился пожар, поступило в МЧС сегодня в 13.15. 

Прибывшее на место звено газодымзащитной службы пожарной охраны вынесло из горящего дома лежачего пожилого мужчину. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Открытое горение на площади 120 квадратных метров было полностью ликвидировано в 14.17. Причина пожара устанавливается. Об этом ИА «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

#пожар #погиб на пожаре
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