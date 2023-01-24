На пожаре в частном доме в Казани погиб лежачий пожилой мужчина

В Казани на пожаре в частном доме погиб лежачий пожилой мужчина.

Сообщение о том, что в одноэтажном деревянном доме №20 на улице Холмовая случился пожар, поступило в МЧС сегодня в 13.15.

Прибывшее на место звено газодымзащитной службы пожарной охраны вынесло из горящего дома лежачего пожилого мужчину. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Открытое горение на площади 120 квадратных метров было полностью ликвидировано в 14.17. Причина пожара устанавливается. Об этом ИА «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.