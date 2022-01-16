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Ру Тат
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Происшествия
16 января 2022  09:41
Павел Климчак

На пожаре в частном доме в Казани погиб его хозяин

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Минувшей ночью в Кировском районе Казани, на улице Дренажной произошёл пожар в частном двухэтажном доме: загорелись вещи и мебель по площади 10 квадратных метров. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения огня пожарные обнаружили 42-летнего хозяина дома, мужчину передали медикам, которые вскоре после реанимационных действий констатировали его смерть.

Предварительная причина пожара – неправильное использование электрооборудования. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #погибшие на пожаре
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