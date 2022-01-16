На пожаре в частном доме в Казани погиб его хозяин

Минувшей ночью в Кировском районе Казани, на улице Дренажной произошёл пожар в частном двухэтажном доме: загорелись вещи и мебель по площади 10 квадратных метров. О возгорании сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время тушения огня пожарные обнаружили 42-летнего хозяина дома, мужчину передали медикам, которые вскоре после реанимационных действий констатировали его смерть.

Предварительная причина пожара – неправильное использование электрооборудования. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.