На пожаре в частном доме в Казани 90-летняя бабушка получила сильные ожоги

Сегодня в жилом массиве Щербаково в Авиастроительном районе Казани загорелся двухэтажный частный дом. Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, происходило горение мебели на кухне на площади 20 квадратных метров.

В результате пожара пострадала 90-летняя женщина. С ожогами лица 1-2 степени ее госпитализировали в РКБ.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.