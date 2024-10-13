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Происшествия 13 октября 2024 16:13

На пожаре в частном доме в Казани 90-летняя бабушка получила сильные ожоги

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Сегодня в жилом массиве Щербаково в Авиастроительном районе Казани загорелся двухэтажный частный дом. Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, происходило горение мебели на кухне на площади 20 квадратных метров.

В результате пожара пострадала 90-летняя женщина. С ожогами лица 1-2 степени ее госпитализировали в РКБ.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.

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