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На пожаре в частном доме в Буинском районе погибли два человека
В Буинском районе на пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, сегодня около полудня загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Колхозной в селе Каменный Брод Буинского района Татарстана. В результате пожара погибли находившиеся в доме 85-летняя женщина и ее 63-летний сын.
«На место происшествия выехал городской прокурор Тимур Фатыхов. По факту случившегося организована проверка, причины и обстоятельства выясняются», – отметили в ведомстве.
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