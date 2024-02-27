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Происшествия 27 февраля 2024 14:55

На пожаре в частном доме в Буинском районе погибли два человека

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Фото: Прокуратура РТ

В Буинском районе на пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, сегодня около полудня загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Колхозной в селе Каменный Брод Буинского района Татарстана. В результате пожара погибли находившиеся в доме 85-летняя женщина и ее 63-летний сын.

Фото: Прокуратура РТ

«На место происшествия выехал городской прокурор Тимур Фатыхов. По факту случившегося организована проверка, причины и обстоятельства выясняются», – отметили в ведомстве.

#погибли на пожаре #Буинский район
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