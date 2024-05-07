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На пожаре в частном доме в Бугульме погиб 80-летний дедушка
В Бугульме на улице Петра Ненастина произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горел одноэтажный бревенчатый дом. Во время разбора сгоревших конструкций было найдено тело 80-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По одной из версий, из-за холодов в доме работал электрообогреватель.
В ведомстве напоминают: нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время и категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.
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