На пожаре в частном доме в Башкирии погибли четыре человека

В Благоварском районе Башкирии на пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Пожар локализован на площади 79 кв. метров. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно, трое взрослых и один несовершеннолетний, личности устанавливаются», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России.