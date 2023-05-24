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Происшествия 24 мая 2023 08:40

На пожаре в частном доме в Башкирии погибли четыре человека

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В Благоварском районе Башкирии на пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Пожар локализован на площади 79 кв. метров. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно, трое взрослых и один несовершеннолетний, личности устанавливаются», – указано в сообщении.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России.

#пожар #башкирия
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